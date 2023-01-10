聯合國：伊朗處決示威者 形同「國家核准殺戮」

（法新社日內瓦10日電） 聯合國今天表示，伊朗正將死刑當作武器，以恐嚇民眾並鎮壓異議，且未經正當程序處決示威者之舉相當於「國家核準的殺戮行為」。

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日內瓦聯合國人權辦公室（United Nations Human Rights Office）表示，伊朗的反政府示威活動已延燒近4個月，德黑蘭已因此處決4人，還有2人即將遭受極刑，且據報至少還有17人被判死刑。

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）的辦公室指出：「伊朗政府正將刑事訴訟和死刑當作武器，以懲罰參加示威活動的個人，同時製造民眾的恐懼，以剷除異議，此舉已違反國際人權法。」

圖克說：「將刑事程序當作武器，以懲罰行使基本權利的人民，比如那些參與或安排示威的人們，相當於國家核準的殺戮行為。」

他的辦公室表示，根據他們收到的訊息，即將被伊朗當局處決的2人分別是19歲的博羅哈尼（Mohammad Boroughani）和22歲的戈巴迪烏（Mohammad Ghobadiou）。

圖克強調：「我再度呼籲，伊朗政府應尊重人民的生命和聲音，立即暫停執行死刑，並停止所有處決計畫。」

© 2023 AFP