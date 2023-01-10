馬克宏背水一戰 力推年金改革計畫

（法新社馬德里10日電） 法國政府預計今晚宣布年金改革方案大綱。對總統馬克宏（Emmanuel Macron）而言，前方的路可謂險阻重重，他甚至可能為此賠上自己的政治生涯。

廣告 繼續瀏覽後續

馬克宏自2017年上台後就屢次重申，由於人民平均壽命拉長，因此勢必也「需要工作更久」；他也堅持必須改革年金制度。

然而，此後受到示威抗議和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊，這位45歲的中間派領導人被迫放棄2020年的首次努力，並在去年4月再度將年金改革問題列為第二個任期的核心施政要點。

報導指，改革除了要簡化制度和取消特定產業勞工的特權，還要延後法定退休年齡。目前看來，退休年齡最可能從目前的62歲延至64歲。

巴黎政治學院（Sciences Po University）專家柯特雷斯（Bruno Cautres）告訴法新社，「整體而言，改革的想法並未得到公眾支持，儘管部分人可以理解，如果我們活得更久，我們就可能需要工作更長時間。」

如今法國所有工會和多數反對黨都在準備戰鬥。他們將反對改革視為維護社會制度和削弱馬克宏地位的一種方式。

在6月的國會選舉中，馬克宏已遭遇重大挫折，失去國會多數席位。

一名強硬左派工會領袖上周末警告，「如果馬克宏要讓這個議題成為改革之母…對我們來說，這就會是抗爭的開始。」

目前看來，街頭示威和罷工似已無法避免。馬克宏的上次嘗試導致了巴黎30年來時間最長的大眾運輸停擺。

當局更擔心暴力示威風險。早在2018年，身穿螢光黃色夾克的抗議人士就曾封鎖道路，引發席捲全國的「黃背心」示威。

此外，馬克宏政府還需要在風雨飄搖的國會中爭取支持。目前執政黨及盟友在國會中佔少數，因此若要完成立法，勢必需要右翼共和黨的支持。

若無法拉攏共和黨，總理柏納（Elisabeth Borne）就只能動用憲法第49.3條載明的權力，以在不經國會投票的情況下強行通過立法。

不過，這樣的舉動幾乎肯定會觸發不信任投票。一旦所有反對黨聯手，政府就可能被推翻。

柏納將於今天下午5時30分（台灣時間明天凌晨12時30分）公布法案綱要，並於同日稍晚在電視台發表談話。

© 2023 AFP