俄烏最慘烈戰鬥 傭兵組織宣稱奪下烏東鹽鎮蘇勒答爾

（法新社莫斯科11日電） 俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner Group）創辦人普里格津今天稍早宣布，經過本周的激烈戰鬥，他的戰士已掌控烏東鹽礦小鎮蘇勒答爾，但部分「城市巷戰」仍在繼續進行。

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普里格津（Yevgeny Prigozhin）透過社群媒體上的新聞服務帳號宣布，「瓦格那部隊已控制蘇勒答爾（Soledar）全部地區」，但小鎮中心地帶仍有一些巷戰未結束。

法新社指出，無法針對上述說法進行查證。

與克里姆林宮關係密切的商人普里格津還說，「戰俘人數」將於稍晚公布。

他發布一張自己身着軍裝的照片，多名瓦格那戰士圍着他擺姿勢，但普里格津並未說明照片是在哪裡拍攝。

俄羅斯新聞社（RIA）也發布另一張普里格津與武裝戰士的合照，稱照片攝於蘇勒答爾鎮的鹽礦場內。

位於烏東工業重鎮頓巴斯地區（Donbas）的蘇勒答爾距離巴赫姆特（Bakhmut）僅10公里之遙。普里格津7日表示，蘇勒答爾鎮的重要性在於地下又大又深的礦山隧道，下頭可以容納大軍和坦克。

普里格津過去數月以來一直試圖奪下巴赫姆特和蘇勒答爾，即使俄、烏兩軍都因此而慘烈犧牲，他也在所不惜。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）9日晚間則在每日例行談話中表示，儘管已遭大規模破壞，但烏軍仍然堅守巴赫姆特和蘇勒答爾。

© 2023 AFP