曾因性侵男童遭定罪 澳洲樞機主教派爾辭世

（法新社雪梨11日電） 教會人員今天證實，澳洲樞機主教派爾（George Pell）已在義大利羅馬辭世，享壽81歲。派爾在澳洲曾因性侵男童被定罪，後來定罪撤銷。

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雪梨大主教費雪（Anthony Fisher）在提供給法新社的聲明中說：「我懷着深切的悲痛證實樞機主教派爾今天凌晨在羅馬辭世。」

「這個消息對我們所有人來說都是一大衝擊，請為派爾樞機主教的靈魂安息禱告，並祈求他的家人和所有愛他並在此時為他悲傷的人能得到安慰。」

派爾先前在羅馬接受髖關節手術，據義大利「晚郵報」（Il Corriere della Sera）報導，派爾10日死於手術相關併發症。

在澳洲入獄前，派爾廣泛被認為是羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）的得力助手，位列教廷第3號人物。

2014年，他擔任教廷經濟秘書處（Secretariat for the Economy）主管，負責根除教會腐敗。2017年派爾自願返回澳洲面對性侵指控，他極力否認性侵，直至去世。

一審因陪審團未得出一致結論而告終，但二審認定派爾1990年代性侵兩名13歲的唱詩班男孩。

2019年，派爾被判處6年徒刑，並被記錄為性犯罪者。他在墨爾本附近監獄度過了12個月，後經上訴，獲澳洲高等法院撤銷定罪，為他2020年底重返羅馬打開大門。

儘管發生醜聞，派爾仍受到教廷歡迎，2021年還在使徒宮（Apostolic Palace）獲教宗接見，他上周也參加了在聖伯多祿廣場（St Peter's Square）舉行的教宗本篤十六世（Pope Benedict XVI）葬禮。

澳洲維多利亞州（Victoria）小鎮出身的派爾，是歷來在羅馬天主教會地位最高的澳洲人。

但派爾的爭議未隨他的死而落幕，1名前輔祭員的父親今天透過律師表示，他針對派爾性侵兒子提出的法律訴訟會繼續下去。

這名輔祭兒童已於2014年去世。

這名父親指責教會虐待他的兒子，2021年向派爾和墨爾本教區（Archdiocese of Melbourne）提出索賠。此案於去年7月曝光，澳洲媒體有廣泛報導。

© 2023 AFP