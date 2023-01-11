法國拚退休金改革 歐洲各國退休年齡各異

（法新社巴黎10日電） 據歐洲聯盟（EU）數據，法國勞工較許多歐洲國家民眾還要早退休，這表示法國支付的退休金費用比多數國家來得要高。

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簡而言之，這就是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為何要藉由讓民眾工作更久，再次嘗試改革國家負債纍纍的退休金制度的原因。

在法國，法律允許勞工在62歲退休，不過若勞工工作和繳款未達足夠年資，無法保證最後能領到全額退休金。馬克宏現在希望將退休年齡提高到64歲。

德國、義大利和丹麥的法定退休年齡均為67歲，西班牙現行制度為66歲，2027年將提高至67歲。在英國，請領國家退休金的現行退休年齡也定在66歲。

但各國退休金制度大相逕庭，而年紀輕輕便投入職涯，或工作特別需要勞力的人，往往被允許較早退休。

一個比較好的比較基準，是看人們實際退休的年齡。

根據歐洲聯盟執行委員會（European Commission）2019年的數據，法國勞工平均退休年齡為62.3歲。

這遠比勞工平均於65.5歲請領退休金的義大利，64.6歲的德國、64.3歲的葡萄牙及64.2歲的西班牙要早。

整體來看，歐盟民眾平均退休年齡為63.8歲，其中盧森堡勞工最早退休，平均60.2歲就揮別職場。

© 2023 AFP