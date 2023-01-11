波索納洛藏身佛州鐵粉闖巴西國會 拜登政府陷尷尬局面

（法新社華盛頓10日電） 巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國佛州，對於上台時承諾支持民主的美國總統拜登來說，這無疑是讓華府尷尬的政治難題。

廣告 繼續瀏覽後續

佛州數十年來一直是拉丁美洲前強人與右翼領袖的流亡地點，近來則是美國前總統川普選定的第二家鄉。而川普正是波索納洛的政治知音，曾在敗選後發起「選舉被竊」這套說詞。

波索納洛在去年10月的巴西總統決選敗給魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），但從未承認敗選。他於卸任前2天遠走美國佛州，拒絕參加魯拉元旦的就職典禮。1月8日，波索納洛的支持者湧入並佔據巴西總統府、國會與最高法院數小時，宛如2021年1月6日川粉闖入美國國會翻版。

拜登與魯拉通話時表示將「堅定不移地」支持巴西民主，並邀請他訪問白宮。但在美國與巴西，若干右翼國會議員都要求華府採取進一步行動，將波索納洛驅逐出境。

美國聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）在推特（Twitter）發文寫道：「不能允許本地恐怖分子與法西斯主義者套用川普的劇本來破壞民主。我們不能讓波索納洛藏身佛州，他一直逃避他所犯罪行的責任。」

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）說，美國尚未收到巴西關於波索納洛的任何要求，但如果有這些要求，華府將「嚴正」看待。

大西洋理事會（Atlantic Council）拉丁美洲中心副主任桑達（Valentina Sader）說：「就某方面來說，這樣的尷尬局面是正常的。」

她說：「由於波索納洛總統人在美國，導致巴西出事，美國也被卷進對話之中。」

但桑達說，波索納洛不在巴西也可以是魯拉的良機，讓魯拉可以不聚焦波索納洛，反而趁勢讓國民團結一心，畢竟橫跨各政治光譜的巴西民眾均譴責8日的這波攻擊案。

2020年大選擊敗川普後，拜登矢言將發起全球運動、鼓吹民主。桑達說，巴西攻擊案將讓魯拉與拜登成為更緊密的盟友，在交流之中汲取教訓。

與語不驚人死不休的川普不同的是，波索納洛在佛州十分低調，曾被人看到獨自在速食連鎖店肯德基（Kentucky Fried Chicken）用餐。他現在住在巴西前綜合格鬥冠軍奧爾多（Jose Aldo）位在佛州奧蘭多（Orlando）的住家，距離迪士尼世界（Disney World）不遠。

波索納洛同時在推特譴責「劫掠」公共建築的行為。他接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問時說，他原本計畫1月底回國，但9日在奧蘭多一間醫院治療2018年被刺的傷勢後，現在考慮因健康因素提早返國。

即使不打算自我流放，素有「熱帶川普」之稱的波索納洛在佛州已有一票支持者；旅居美國的巴西人有近1/4住在佛州，且波索納洛2020與2022年也曾以總統身分訪問當地。

不少知名的前領袖逃到佛州，包括近一個世紀前統治古巴時有「熱帶墨索里尼」稱號的馬查多（Gerardo Machado）以及尼加拉瓜獨裁者德瓦伊萊（Anastasio Somoza Debayle）。德瓦伊萊在遭推翻後藏身邁阿密豪宅，但庇護請求遭卡特（Jimmy Carter）政府駁回。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）專家卡洛塞斯（Thomas Carothers）說，川普把「選舉否定主義」（election denialism）變成一股國際勢力。他說，巴西與美國有強烈相似之處，特別容易受到影響。

但他說有更多國家值得審慎關注，包括墨西哥。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）已在推動選舉系統全面性改革；土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）則是在他所屬的執政黨4年前不甘心自家候選人輸掉伊斯坦堡市長選舉、取消重選依舊敗選後，今年將面臨總統大選挑戰。

卡洛塞斯說，選舉否定主義「真的不是新的概念」，「只是川普把這當作策略推廣，在全球前大肆宣揚說，就連美國的選舉也都可以被質疑」。

© 2023 AFP