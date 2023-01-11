WEF研究：生活成本危機將成全球最大風險

（法新社倫敦11日電） 世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）下周將在瑞士達沃斯舉辦年度會議。WEF今天發布最新研究報告示警，「生活成本危機」將成為全球未來2年的最大風險。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，去年2月，石油和天然氣主要生產國俄羅斯入侵農業大國烏克蘭，引發能源和糧食成本飆升，全球通膨迄今仍處於高位。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶來的供應限制也導致消費者物價創下數十年來新高。

WEF發布的研究指出，「衝突和地緣經濟緊張局勢已引發一系列相互關聯的全球風險，其中包括未來2年可能持續出現的能源和糧食供應緊縮，以及生活成本大幅增加和償債負擔大大加重。」

研究還稱，這些「危機可能破壞應對長期風險的努力，特別是與氣候變遷、生物多樣性和人力資本投資相關的作為」。

該研究由諮詢服務業者Marsh McLennan與蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group）共同完成，研究報告還納入了1200多名全球風險專家、政策制定者和產業領袖的觀點。

報告將「生活成本危機」列為「2025年前最大的短期風險」，其次是自然災害、極端天氣事件和「地緣經濟對抗」（geo-economic confrontation）。

WEF執行董事札希迪（Saadia Zahidi）表示，「短期風險主要包括能源、糧食、債務和災難。最脆弱的人口正在遭受苦難━多重危機肆虐下，可能成為弱勢的人口正在迅速增加，無論是在富國還是窮國都一樣。」

研究呼籲全球領導人「平衡短期和長期的考量，集體採取果斷行動」。

研究結論指出，各方需在強化「金融穩定、科技治理、經濟發展，以及研究、科學、教育和衛生投資」方面展開合作。

此前，許多分析師警告，由於通膨居高不下，2023年全球經濟將陷入衰退。

© 2023 AFP