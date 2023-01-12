俄稱拿下烏東關鍵礦城 澤倫斯基持續否認

（法新社烏克蘭克拉莫托斯克11日電） 俄國「瓦格納」傭兵組織經數周猛攻後聲稱拿下烏東關鍵礦城蘇勒答爾，俄國國防部也發布侵烏指揮階層調整，但烏克蘭總統澤倫斯基今天堅稱蘇勒答爾仍在激戰。

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蘇勒答爾淪陷與否仍未確認，儘管瓦格納組織聲稱已完全控制當地，但克里姆林宮仍暫保審慎，未宣布勝利。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）則在每日例行談話時堅稱蘇勒答爾仍未丟。

他說：「恐怖主義國家及其宣傳機器試圖佯稱在蘇勒答爾取得成功，但當地仍在交戰。」

莫斯科與基輔都坦承在蘇勒答爾的戰事持久且血腥；若當地確實被俄國奪下，將是俄方幾個月來在烏克蘭戰場取得的最大勝利。

蘇勒答爾是烏東頓內茨克（Donetsk）一處位於巴赫姆特（Bakhmut）北側約15公里的鹽礦城鎮；俄軍數月來也一直想拿下巴赫姆特這座較大的樞紐城市。

瓦格納傭兵組織老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天聲稱整個蘇勒答爾（Soledar）已在瓦格納傭兵控制之下，目前包圍在市中心的殘餘烏軍巷戰。

俄國官媒俄新社（RIA）刊出一張據稱是拍自蘇勒答爾地下鹽礦場的照片，可看到普里格津與武裝的瓦格納戰士在礦坑內合影。

但基輔官員聲稱，照片是在其他地方所攝。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天指派參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）親任侵烏作戰指揮官，取代3個月前才接指揮官的俄國空天軍司令蘇洛維金（Sergei Surovikin）。

俄羅斯國防部在聲明中說：「拉高特殊軍事行動的指揮層級是出於目標規模擴大，以及需要在不同軍種和各單位間更密切協調。」

除調整由格拉西莫夫親任侵烏指揮官，這次還增設3名副指揮官，分別是蘇洛維金、地面部隊司令薩柳科夫（Oleg Salyukov）、副參謀總長吉姆（Aleksey Kim）。

© 2023 AFP