智庫清出舊機密文件 拜登：不知內容並感驚訝

（法新社華盛頓11日電） 美國總統拜登表示，在智庫賓州拜登外交和全球參與中心他本人曾使用的辦公室中，發現他擔任副總統期間的機密文件，他不知道這些機密文件內容，也對此發現感到訝異。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登在墨西哥市峰會之後告訴媒體說：「大家都知道，我對機密文件、機密資訊態度嚴謹。」

拜登說：「我聽取了有關這一發現的簡報，並對有政府文件紀錄被帶到那個辦公室感到驚訝。我不知道那些文件的內容為何。」

他表示：「我們正在全力配合審查。」並說他希望審查工作能儘快完成。

拜登的法律顧問索柏（Richard Sauber）9日在聲明中指出，這些機密文件是拜登的私人律師於去年11月在清理辦公室時發現的，並已將文件交給處理所有此類資料的國家檔案局（National Archives）。

他描述在賓州大學附屬智庫賓州拜登外交和全球參與中心（Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement）一個上鎖的櫃子里，發現「少量標記着機密的文件」。

索柏說，「這些文件都不是先前任何調查的主題」，而相關文件移交當局後，拜登的律師也配合「確保國家檔案局妥善保管歐巴馬政府的任何紀錄」。

被發現的10份機密文件，包括美國在烏克蘭、伊朗及英國等為主旨的情報備忘錄和簡報資料。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP