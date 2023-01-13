澤倫斯基：供烏軍一切所需 捍衛東部工業重鎮

（法新社烏克蘭巴赫姆特12日電） 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，捍衛東部巴赫姆特和蘇勒答爾的烏軍將獲得他們所需的一切武器裝備，以在俄烏戰爭最血腥的戰鬥中阻擋俄軍。

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法新社報導，基輔當局稍早表示，烏軍正浴血奮戰以重新掌控東部現在飽受摧殘的工業城鎮，俄羅斯傭兵本周稍早宣稱已佔領這些城鎮。

經過將近一年戰爭後，俄羅斯克里姆林宮被迫放棄攻佔烏克蘭首都基輔等更具野心目標，轉而將佔領巴赫姆特（Bakhmut）及蘇勒答爾（Soledar）等視為主要目標。

澤倫斯基與高階軍官會後在聲明中說：「我要強調的是，捍衛這些城市的單位將獲得彈藥和所需一切物資，準時且不受干擾。」

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）稍早說，在蘇勒答爾的戰鬥是這場戰爭中「最兇猛激烈」。

她還說：「儘管情勢艱困，烏軍仍奮戰不懈。」

俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner）昨天宣稱麾下部隊已拿下蘇勒答爾，不過俄羅斯國防部表示戰鬥仍在進行，烏克蘭也否認遭全面攻佔。

俄羅斯國防部今天公布的軍事地圖，未顯示蘇勒答爾在俄方正規軍的掌控之下。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）

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