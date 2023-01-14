波索納洛刷卡不手軟 吃喝玩樂1.5億元國庫埋單

（法新社巴西利亞13日電） 根據巴西官網今天公布的帳戶報表，前總統波索納洛曾在一間平價餐廳花費超過2萬1000美元，又曾於一天內在一家麵包店花了1萬700美元，他的官方信用卡支出引起嘩然。

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極右派波索納洛（Jair Bolsonaro）的信用卡在他擔任總統4年任期內刷了超過2760萬里拉，以現今彙率來看相當於500多萬美元（約新台幣1.5億元）。

不同於前任總統，波索納洛對總統信用卡支出和其他官方資料下令封存100年，不過繼任的新總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）已着手開始審查這些資料。

波索納洛和他的21名幕僚過去都能使用這張信用卡。

根據通膨調整，這張信用卡所刷總額僅是魯拉2003年第一次執政4年任期內開支的一半，不過魯拉使用這張信用卡主要是用於出國時的住宿費用。

波索納洛過去經常聲稱他沒有用這張信用卡刷過「半毛錢」。

但新聞網站Uol根據新公布紀錄所做分析發現，波索納洛2019、2020和2021年度假期間的花費，相當於今天的23萬5000多美元。

波索納洛有一次在一座加油站就花了近1萬4000美元，還有多次前往聖保羅附近濱海度假勝地圭魯加（Guaruja）一間豪華旅館共花了28萬6000美元。

根據巴西新聞網站G1，這間旅館當時為波索納洛隨扈提供住宿，波索納洛本人則下榻於一座軍事基地。

食物開銷也是帳單上最令人咋舌的項目之一。

在一次造訪亞馬遜地區羅賴馬州（Roraima）城市博阿維斯塔（Boa Vista）一間餐廳期間，這張總統信用卡用來支付一筆超過2萬1000美元的帳單。

這筆鉅款足以點上2000份餐廳最貴的一道菜：烤雞佐澱粉類配菜，而這道菜單份價格不到10美元。

這張信用卡也在波索納洛執政4年期間，在里約熱內盧一間麵包店支付超過7萬1000美元。

有一次單筆消費就刷了將近1萬1000美元，時間點在波索納洛兒子舉行婚禮的隔天，當時也是波索納洛支持者發起騎車穿越里約街頭集會的前夕。

這張信用卡還在冰淇淋店總共刷了超過1600多美元。

© 2023 AFP