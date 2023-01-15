2萬以色列人上街頭 抗議尼坦雅胡組新右翼政府

（法新社特拉維夫14日電） 總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）新組成的右翼政府讓以色列人十分不滿，至少2萬名民眾今天湧進特拉維夫（Tel Aviv）市中心抗議。

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有批評者認為，這個新政府威脅了以色列民主。

民眾冒雨參加示威，揮舞着寫着「不要臉政府」的標語，高呼口號：「打倒獨裁者。」

以色列警方估計有2萬人參加集會；示威活動的主辦單位未提供確切數字，僅說有「數萬」民眾參與。

這是尼坦雅胡新政府去年12月上台以來，以色列這個人口僅略多於900萬的國家規模最大的一次示威。

據當地媒體報導，耶路撒冷（Jerusalem）的總理官邸外、北部城市海法（Haifa）也都有示威活動。

尼坦雅胡已經是以色列史上任期最久的總理，去年11月勝選後，12月組建一個由極端正統猶太教政黨和極右陣營所支持的內閣，而這些政黨的人士當中有一部分如今成了重要部會的首長。

抗議民眾群起吶喊，要求貪腐官司纏身的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辭職。

在特拉維夫的抗議活動中，一個標語寫道：「比比（Bibi，尼坦雅胡小名）不想要民主，我們不需要法西斯份子存於以色列國會（Knesset）之中。」

反對陣營呼籲以色列民眾參加示威活動，一來「拯救民主」，二來抗議計畫中的司法改革。

司法部長李文（Yariv Levin）4日宣布一項爭議性計畫，授予議員更大權力來任命法官並推翻最高法院裁決。

尼坦雅胡2019年被控收賄、詐欺與背信3項罪名，成為以色列第一個於在位期間被起訴的總理，但他堅決否認所有指控。

這位右翼政黨「聯合黨」（Likud）領導人2021年被趕下台，創紀錄的12年任期畫下句點。

事隔18個月後他重新掌權，終結了以色列史無前例的政治僵局，這場僵局迫使以色列不到4年舉行第5次選舉，並看到社會日益分歧。

© 2023 AFP