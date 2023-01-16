俄飛彈襲烏公寓 居民死守廢墟苦候失聯親友消息

（法新社烏克蘭第聶伯羅15日電） 在烏克蘭中部城市第聶伯羅一幢公寓遭俄羅斯飛彈擊中的第2天，居住在此的烏國難民朱拉夫斯基說，他最擔心的情況發生了，「我的媽媽依舊下落不明」。

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他說：「母親所在之處上方還有5層樓塌下來，恐怕…。」

俄國飛彈攻擊導致這棟9層樓公寓部分坍塌後，目前仍有20多人下落不明。截至目前，已有30人確認身亡。

朱拉夫斯基（Roman Zhuravsky）一家在戰爭爆發初期搬進這幢位於第聶伯羅市的公寓，遠離烏東戰火紛飛的頓內茨克（Donetsk）地區，希望能找到一個安全的地方落腳。

他們原本打算在14日、也就是飛彈來襲當天一起前往教堂，但朱拉夫斯基的母親因身體不適，最後決定留在家裡。

朱拉夫斯基站在餘燼尚存的廢墟旁說：「我聽見一聲爆炸巨響。」

他說：「大家紛紛打電話給我，說我家被飛彈擊中了，我趕緊飛奔回家。」

「我看到了駭人的一幕，一切都蒙上一層煙灰。」

朱拉夫斯基走訪附近的每一家醫院，希望能夠找到他的母親，但徒勞無功。

在他接受法新社訪問的同時，志工正在附近的帳篷里分發食物和熱飲，搜救人員則持續在瓦礫堆中穿梭。

負責指揮搜救犬小組的博利森科（Larysa Borysenko）說，搜救犬已尋回6具遺體，他們也希望能夠找到倖存者。

博利森科說：「我們已經不眠不休地在這裡工作了19或20個小時。」

緊急服務單位今晚表示，截至目前，已有39人從這棟倒塌的公寓中撤離，其中包括6名兒童。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

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