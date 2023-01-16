「束縛」演員遭控持兒童色情物 角逐奧斯卡前景不明

（法新社維也納15日電） 有望代表奧地利角逐2023奧斯卡最佳國際影片的「束縛」（Corsage）主要演員之一佛洛里安特辛梅斯特被控持有兒童色情物後，電影主要支持者之一今天與他割席。

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奧地利廣播集團（ORF）表示，既不會製作也不會播放佛洛里安特辛梅斯特（Florian Teichtmeister）的電影。佛洛里安特辛梅斯特在「束縛」中扮演法蘭茲．約瑟夫一世（Emperor Franz-Joseph）。

「束縛」講述19世紀奧匈帝國的伊麗莎白王後（Empress Elisabeth）和法蘭茲．約瑟夫一世動蕩的婚姻關係，已在國際電影節上獲得多座獎項肯定，也有亮眼的票房表現。

然而，43歲的佛洛里安特辛梅斯特辯護律師13日宣布他已遭受指控，還說他的委託人將在2月的審判中認罪。

提名「束縛」角逐奧斯卡最佳國際影片的奧地利電影協會表示將支持這項決定，認為人們必須將電影和演員區分開來。

這部電影的導演兼編劇瑪利克洛澤（Marie Kreutzer）表示，她「感到悲傷和憤怒，因為一部女權主義電影…竟然被一個人的可怕行為玷污和破壞了」。

奧斯卡評審團將在3月12日頒獎典禮前，將15部初選名單影片縮減至5部。

奧地利國家劇院城堡劇院（Burgtheater）已宣布立即解僱佛洛里安特辛梅斯特。

© 2023 AFP