樂施會主張提高富人稅 倡億萬富豪人數減半

（法新社瑞士達沃斯16日電） 國際扶貧組織「樂施會」（Oxfam）今天在瑞士的世界經濟論壇（WEF）表示，應透過更高稅率和其他政策，讓億萬富豪人數在2030年前減少一半，實現一個更平等的世界。

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全球政治領袖、企業執行長和名人出席於達沃斯（Davos）舉辦的世界經濟論壇，活動今天展開，為期一周。

樂施會在一份以「頂級富豪持續存在」（Survival of the Richest）為題的報告中表示，億萬富豪的資產在過去10年間倍增，最富裕階層的1%賺取的財富是底端50%階層的74倍。

報告指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致生活費用暴漲，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭又造成糧食和能源價格飆升，而富人卻在這些危機中變得更有錢。

樂施會表示，自2020年以來，億萬富豪的資產每天增加27億美元（約新台幣817億元），與此同時，通貨膨脹的速度卻比全球至少17億名勞工的薪資成長還快。

樂施會提到，糧食和能源企業去年的獲利也翻了一倍多。

樂施會呼籲調整稅率，以漸進方式重新分配財富、減少極端不平等。

樂施會表示，一開始，「全球應針對最富裕的1%階層增稅、實施其他打擊億萬富豪的政策，以在2030年之前將億萬富豪的資產和人數減半為目標」，這類措施將讓億萬富豪的財產和人數減至2012年的水準。

樂施會表示：「最終目標應是更進一步，消滅所有億萬富豪，以更公平、更合理地分配全球財富。」

樂施會表示，為了遏止在危機中牟取暴利的行為，應針對股息課徵更多稅，並課徵「一次性團結」財富稅及暴利稅。

樂施會也呼籲針對最富裕的1%階層常態增稅，至少要對他們的勞動和資本收入課徵60%的稅。

樂施會引述美國調查新聞機構ProPublica一篇報導說，有許多全球頂級富豪幾乎沒繳任何稅。

樂施會舉例，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）2014年到2018年的「實質稅率」只有3.2%，電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）甚至連1%都不到；而一名與樂施會合作的烏干達市場交易員的獲利，有40%要用來繳稅。

© 2023 AFP