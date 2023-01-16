英少女閱覽網路內容後自殘殞命 父親斥責社群平台

（法新社倫敦16日電） 英國一項調查認定，14歲少女茉莉（Molly）2017年受到「網路內容負面效應」折磨後，死於自殘行為。茉莉的父親羅素今天批評社群媒體公司的因應作為了無新意，期待法律規範。

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住在倫敦的羅素（Ian Russell）形容社群媒體公司的行動「平淡乏味、不足為奇」，只搬出「一切照舊」那一套。

羅素說，英國政府提出的「網路安全法案」（Online Safety Bill）等法律，是讓社群媒體網站對安全議題不再「怠惰」的唯一方法。

針對茉莉之死的調查顯示，她生前6個月內在社群網站Instagram存檔、分享、按贊的1萬6300則貼文中，有2100條與抑鬱、自殘或自殺有關。

主導調查的驗屍官華克（Andrew Walker）去年9月寫信給社群媒體公司Meta、Pinterest、推特（Twitter）和Snapchat。華克寄送「預防未來死亡」報告給這些企業和英國政府，呼籲檢討網站提供內容所使用的演算法。

對於社群媒體公司的回應和Instagram母公司Meta沒有任何「方向上的重大改變」，羅素表達了失望之情。

羅素告訴「新聞協會」（PA Media）：「大家可能會希望看到提交給驗屍官的細節詳盡程度…能集中注意力，迫使科技公司更積極回應，把安全列為優先要務。但事情似乎並非如此，尤其是在Meta的例子上。」

華克在調查中認定茉莉死於自殘行為，同時深受「網路內容負面效應」的折磨。華克認為不應隨意做出茉莉死因是自殺的結論。

茉莉逝於2017年11月，家人在她死後發起運動，強調社群媒體的危險。

英國國會預定17日開始就「網路安全法案」展開辯論。

法案現有版本要求科技公司移除平台上的違法內容，特彆強調保護兒童遠離有害內容；網站若違規，依法可處以大筆罰款。

但已有數十名執政「保守黨」（Conservative Party）的國會議員聯名提議修改法案，要求採取更嚴格的行動。他們希望，社群媒體平台如果未能保護兒童遠離有害內容，就應把企業老闆送進監獄。

羅素在調查結束後說，是時候「改變全球最大社群媒體平台內部的有毒企業文化」了。

羅素提到，一名Meta公司高階主管曾說，平台演算法向茉莉推薦的內容很安全。

羅素說：「如果這種侵蝕生命的瘋狂內容能算安全，我女兒茉莉現在大概還活着，我們家也不會是一個痛失親人的4口之家，而是5個人對可愛的茉莉未來充滿目標和前景的人生充滿期待。」

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。※

© 2023 AFP