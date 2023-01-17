中國2022年經濟成長3% 雖屬40年最緩卻高於預期

（法新社北京17日電） 受全年大部分時間執行嚴格防疫封控以及房地產市場危機影響，中國去年的經濟成長率創下40年最緩，但成長率仍高於市場預期，讓外界期待中國在放寬防疫重新開放後的強勁復蘇。

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北京去年大部分時間仍堅持清零防疫政策，形同實質鎖國重創商業活動，供應鏈紊亂連帶全球經濟也遭殃。這也讓中國2022年的經濟成長率只有3%，不計受新冠疫情衝擊最深的2020年，這是繼1976年毛澤東逝世當年經濟成長率僅1.6%以來最差表現。

2020年疫情爆發重創中國經濟，當年的經濟成長率僅約2.3%。創下近半世紀以來最差的表現。然而，隔年隨即逆勢反彈，達到8.1%。

中國國家統計局局長康義今天在記者會表示，世界大二大經濟體的中國，去年面臨到的是風高浪急的全球環境。

儘管沒法達成去年政府工作報告訂出5.5%成長目標，但今天發布的2022年中國經濟成長率仍有3%，在外界不看好的情形下成功「保3」，高於法新社訪問分析圈所預測的2.7%。

分季度看，第一季國內生產總值同比增長4.8%，二季增長0.4%，第三季增長3.9%，第四季增長2.9%也高於預測，為2023年注入樂觀因素。

12月份的社會消費品零售總額同比下降僅1.8%，遠低於原先預測的9%，主樣是去年12月調整防疫政策解除許多嚴格限制，消費者開始逐漸回籠。

康義指出，總體來看，2022年高效統籌疫情防控和經濟社會發展取得積極成效，穩住宏觀經濟大盤，經濟總量持續擴大，發展質量穩步提高。同時也要看到，國際形勢依然複雜嚴峻，國內需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力仍然較大，經濟恢復基礎仍不牢固。

根據中國社科院去年底發布2023年「經濟藍皮書」，預計2023年中國經濟成長約5.1%；中國證券時報於今年初引述多位經濟學家推估，中國2023年經濟成長率落在5%至6%間，經濟將在第2季開始顯着恢復。

© 2023 AFP