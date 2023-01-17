惡警承認犯24起性侵 倫敦警方致歉：我們失敗了

（法新社倫敦16日電） 英國倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）一名員警承認近20年來犯下24起強暴罪和一連串性侵案後，這個英國規模最大的警力單位今天面臨新一波檢討聲浪。

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48歲的卡瑞克（David Carrick）今天在倫敦法院出庭，坦承犯下4項強暴罪，以及在2003年非法監禁並猥褻一名40歲女子。

卡瑞克在去年12月的聽證會上，坦承在截至2020年9月的16年間犯下涉及另外11名女性的43項指控，包括20項強暴罪，媒體對此事的報導限制也隨之取消。他將在2月6日起的2天內遭到判刑。

倫敦都會區警察局局長羅利（Mark Rowley）對卡瑞克的被害人致歉，說他「用最噁心的方式虐待女性」，且由於「體制性的缺失」，卡瑞克沒有受到懲罰。

羅利說：「我們失敗了。我很抱歉，他根本不該當警察。」

卡瑞克對2003年到2020年間犯下涉及12名受害者的49項指控認罪後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發言人稱此案「令人震驚」，倫敦市長沙迪克汗（Sadiq Khan）也表示，種種嚴重問題需要得到解決。

© 2023 AFP