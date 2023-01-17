蘇格蘭欲立法鬆綁變更性別 英政府下令阻擋

（法新社愛丁堡16日電） 英國的蘇格蘭事務大臣傑克（Alister Jack）今天說，英國政府將擋下蘇格蘭備受爭議的性別認同改革法案；這可能在英國政府和蘇格蘭構成國政府之間掀起法律戰。

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蘇格蘭議會意圖立法讓人民更容易變更法律上承認的性別；傑克說，他擔心此舉會對英格蘭、蘇格蘭和威爾斯的立法平等造成負面影響。英國的構成國包括前述3地及北愛爾蘭。

傑克說：「我已決定依據1998年蘇格蘭法令（Scotland Act 1998）第35條下令，防止蘇格蘭議會的（蘇格蘭）性別認同改革法案繼續呈送禦准。」禦準是立法提案正式成為法令所需的最後一步。

蘇格蘭議會是於1999年依據英國政府下放權力的相關規定而成立。依規定，如果大臣們認為法案會「對法律實行構成不利影響」，倫敦當局即可阻止立法。

蘇格蘭議會於2022年12月通過立法，允許人民更快、更方便地在官方文件上變更性別，不需要經過性別認同障礙的醫學診斷。

儘管有些蘇格蘭議員希望將允許變更性別的年齡維持在18歲，法案最終允許16歲和17歲民眾變更性別。

法案還將申請人以新性別生活後正式在官方文件上變更性別的所需時間從兩年縮短為3個月；若申請人為16歲或17歲，則需6個月。

傑克說，雖然正經歷變更法律承認性別過程的跨性別人士值得尊重、支持和理解，但他的決定是依據法律影響而做成。

傑克說：「我並不是輕率做出決定。這項法案將在蘇格蘭、英格蘭、威爾斯對全英國的平等議題和其他事務產生重大影響。因此我的結論是，這是必要且正確的行動程序。」

© 2023 AFP