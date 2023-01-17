2022年少85萬人 中國人口60多年來首見下跌

（法新社北京17日電） 中國國家統計局今天公布的數據顯示，2022年底全國人口14億1175萬，較前年底減少85萬，是60多年來首次人口下跌。世界人口最大國的中國逐漸面臨人口老化危機。

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在勞動人口年事漸長之際，中國的出生率去年降至新低，分析家警告人力資源急遽減少不利經濟成長，對已然吃緊的公共財務再添壓力。

2022年中國全年出生人口956萬，人口出生率為每千人6.77，出生率是1949年以來最低。死亡人口1041萬，人口死亡率是每千人7.37，死亡率創1975年後最高。

中國前一次人口負成長是1960年代初期，是當時因毛澤東災難性的大躍進農業政策引發中國現代史上最嚴重的饑荒所致。

中國2016年終止1980年代為防止人口過多而實施的一胎化政策，並在2021年允許夫婦可生3個小孩。

上海保銀投資管理有限公司（Pinpoint Asset Management）總裁兼首席經濟學家張智威表示，今後幾年人口趨勢很可能持續下滑，「中國不能依靠人口紅利作為經濟增長的結構性動力」。

他還說中國經濟成長勢必更倚賴生產力增長，需由政府提供政策配套來達成。

© 2023 AFP