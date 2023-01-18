推文挨告害人蒸發數十億美元 馬斯克詐欺指控開審

（法新社舊金山17日電） 特斯拉執行長馬斯克2018年在推文中說他準備將特斯拉私有化，導致股價波動而遭股東控告。針對馬斯克是否觸犯詐欺罪的訴訟，加州法院今天開始挑選陪審團成員。

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兩則推文引發特斯拉股價劇烈震蕩，股東痛批馬斯克行事魯莽，害他們損失數十億美元，憤而提告。

他很可能在預計持續3周的審判中被傳喚作證。對馬斯克來說，時機敏感。

特斯拉股價過去1年暴跌，投資人對這位億萬富翁收購社群媒體平台推特（Twitter）後，似乎投注許多精力在推特上，讓他們不滿。

馬斯克2018年推文說，收購特斯拉這家公開上市電動汽車製造商的計畫「資金已經到位」，據稱股東因此損失數十億美元，憤而提告。

他在第2則推文中說，「投資方的支持獲得確認」，強調這筆交易只待股東會投票結果。

美國聯邦地區法官鄭一芳（Edward Chen）在為潛在陪審員總結案情時說：「原告聲稱，這些推文存在重大虛假，發出後人為地影響特斯拉股價和其他證券。」

馬斯克否認欺騙股東，預計他的律師將傳喚證人為他當時的計畫作證，包括聽取馬斯克的朋友、甲骨文公司（Oracle Corp）共同創辦人艾里森（Larry Ellison）的證詞。

鄭一芳上周拒絕馬斯克所提將訴訟移交特斯拉總部所在的德州進行後，開始挑選陪審員。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）

© 2023 AFP