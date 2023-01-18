斐濟面臨氣候變遷迫切威脅 估逾600聚落被迫遷徙

（法新社斐濟托哥魯18日電） 在南太平洋島國斐濟，托哥魯村（Togoru）的墓園已經被海水吞噬，村民麥古恩（Lavenia McGoon）擔心她的房子有天也會被淹沒。

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70歲的麥古恩在海濱的椰子樹下堆疊舊輪胎，希望這種臨時搭建的堤防能多少爭取一些時間。她認為，氣候變遷和無聲無息升高的海平面，將不可避免地迫使她搬家，因為「沒有人擋得住水」。

托哥魯是斐濟最大島維提島（Viti Levu）南岸的一個小聚落，也是斐濟數十座面臨氣候變遷現實的濱海村莊之一。

麥古恩在當地一棟沒水沒電的簡陋木屋生活了近60年，她指着海說：「前面曾經有一個農園。20到30年來，我們失去了近55平方公尺的土地。」

托哥魯村的墓園一度葬着200人左右，但麥古恩說，大部分骸骨都已經遷往內陸了。

斐濟一直在周密籌備必須因應氣候變遷而遷移沿海村莊的一天。這是一項巨大挑戰，政府估計有超過600個社區不得不遷移，其中42座村莊面臨迫切威脅。

斐濟90萬人口中，超過7成住在距離海岸5公里的範圍內。

澳洲摩納希大學（Monash University）指出，西太平洋海平面上升的速度比全球平均快2到3倍。

吉里巴斯和吐瓦魯等境內領土全屬低地的國家可能在30年內變得完全無法住人，斐濟則較為幸運，還可以往高地遷徙。

但當地官員卡萊尼瓦魯（Sairusi Qaranivalu）說，對於維瓦圖羅亞（Veivatuloa）這樣一個習俗與土地緊密相關的村子來說，遷村是很痛苦的想法。

他告訴法新社：「一旦把他們帶離村子，就好像我們切斷了他們與他們對酋長負有的傳統義務之間的關聯，如同解構我們的傳統生活和共同生活的方式。」

此外，根據聯合國糧農組織（FAO）資料，約半數斐濟鄉村人口仰賴捕魚維生，但斐濟的漁業正面臨各種壓力。

溫暖的海水正在摧殘沿海生態系統，鮪魚等有價值物種也大量被外國船隻掠奪。

回到托哥魯村，麥古恩說，其他國家不願減少碳排放量，像斐濟這樣的小國卻被迫付出代價。

她說：「他們只想到入帳的錢，永遠不會想到其他人，那些會受苦受難的人。」

麥古恩希望儘可能地留在海邊，只能無奈看着孫輩們一個個離開。

她說：「我喜歡這個地方，這裡很美。我告訴孫子們的唯一一件事，就是去上學、實現目標，把目光放在海外。因為水永遠會往該流的地方流。」

© 2023 AFP