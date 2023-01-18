日本核災東電前高層被控業務過失致死傷 二審維持無罪

（法新社東京18日綜合外電報導）日本東京電力公司3名前經營團隊高層，因2011年福島第一核電廠核子事故被依業務過失致人死傷罪遭強制起訴，東京高等法院今天二審宣判，維持3人一審無罪判決。

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這是福島核災發生後唯一的刑事審判。法院官員對法新社表示，針對3人的上訴已被駁回。

日本檢方當年認定3名被告罪嫌不足做出不起訴處分，但2016年2月基於日本國民組成的「檢察審查會」所做判斷，由指定律師進行強制起訴。

3名被告分別是82歲東京電力公司前會長勝?恆久、76歲前副社長武黑一郎，及72歲前副社長武藤榮。兩名副社長當年主要負責核電廠業務。

有關2011年3月發生的福島第一核電廠核子事故，指定律師認為東電經營團隊明明事前可以預測會有巨大海嘯來襲，卻疏於採取必要對策導致事故發生，結果造成當時在醫院的44名患者等人被迫長期避難而死亡，因此起訴3名被告。

3名被告都主張無罪，東京地方法院2019年9月宣判3人無罪。

東京高院今天指出，一審的事實認定無不合理之處，法律評價也妥當，因此駁回上訴，判決3名被告無罪。

© 2023 AFP