法國將有抗議年金改革大罷工 公共運輸料將嚴重停擺

（法新社巴黎17日電） 法國19日將有許多人員參加抗議一項極不受歡迎年金改革計畫的全國性罷工，屆時公共運輸料將嚴重停擺。

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相關計畫提議將法定退休年齡從62歲延後至64歲，從2027年開始，領取全額養老金需要工作43年，而非目前的42年，但這些仍有待國會商議。

法國過去將退休年齡從60歲提高到62歲時，也曾引發大罷工，當時所有工會團結一致；而19日這場全國性罷工將由不同單位串聯起來，是12年來首次出現這般規模的罷工行動。

法國交通部長波恩（Clement Beaune）今天告訴法國第2電視台（France 2），「那會是個宛如地獄般的周四」，他敦促所有人儘可能在家工作。

巴黎大眾運輸公司（RATP）警告，運量將減少，有3條地鐵線會停駛，另有10條路線屆時只會提供有限服務。

該公司表示，只有兩條全自動運行的路線能正常運作，但恐將有過度擁擠的風險。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，在法國其他地方，許多高速鐵路將暫停服務，只有1/5列車在部分地區維持運行，往返各城市的慢車屆時多將停駛。

法國教育部表示，預料會有高達7成的幼兒園和小學教師也將加入罷工行列。

法國通膨飆升，且正處於從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情復蘇階段，45歲的中間派總統馬克宏（Emmanuel Macron）力圖推動年金改革計畫，在國內掀起巨大爭議。民調顯示，約2/3法國民眾反對提高退休年齡。

馬克宏上一次嘗試提出年金改革是在2019年，當時導致了巴黎30年來最長時間的大眾運輸停擺。

馬克宏去年成功連任，他在競選期間將此作為主要政見，並指出這項退休制度料將在這個10年結束時出現嚴重赤字。

© 2023 AFP