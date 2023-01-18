澳門賭場大亨周焯華因洗黑錢等罪 遭判刑18年

（法新社澳門18日電） 據報導，澳門賭場名人周焯華因洗黑錢及非法賭博等罪，今天被澳門法院判刑18年。

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澳門初級法院裁定周焯華逾百項罪名成立，當中涉及黑幫、洗黑錢、非法經營賭博及巨額詐騙罪等。

周焯華是香港上市公司太陽城集團的創辦人，於2021年11月被澳門警方逮捕，當時他被控涉嫌創立及指揮犯罪集團、洗黑錢及非法賭博等，以致澳門政府短收博彩稅澳門元82億6000萬元（約新台幣310億元）。

資料顯示，周焯華1974年出生，綽號「洗米華」，籍貫廣東肇慶，具商人、電影出品人、賭廳東主、影視娛樂公司老闆及演唱會投資人身分，曾任廣東省政協委員。

周焯華於1994年涉足澳門博彩業，初期只從事較低層的借貸活動，後來經營娛樂場貴賓會及管理貴賓會事業，短短10多年搖身一變成為當地「賭廳之王」。

2007年，他創立太陽城集團，適逢澳門開放博彩專營權，集團迅速發展。

2021年11月，在大陸浙江溫州的司法機構對周焯華髮出逮捕令後，澳門警方逮捕了周焯華等人。

溫州市公安局當時發出通報，指周焯華在大陸境內成立資產管理公司，幫助賭客用資產換取賭博籌碼，並且幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付等。

© 2023 AFP