異國戀情破碎 民主剛果維和部隊棄兒面臨羞辱

（法新社民主剛果卡武穆18日電） 16歲的薔斯因皮膚白皙，與她在剛果民主共和國東部學校內其他孩子不同。她是部署在這個動蕩國家20多年聯合國維和人員的數十名後代之一，他們經常在社區中面臨羞辱。

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薔斯（Chance）的母親法伊達（Faida）說，她2006年在南基伍省（South Kivu）卡武穆村（Kavumu）的聯合國基地擔任清潔工時，遇到了一名烏拉圭派到剛果民主共和國（DR Congo，民主剛果）維和人員。南基伍省武裝分子攻擊肆虐。

法伊達說：「當他不告而別，離開剛果民主共和國時，我已經懷孕兩個月。」這是與維和人員相戀的剛果婦女常遭遇的被拋棄結局。

僅在卡武穆，法新社就採訪到4名婦女說她們和聯合國維和人員生了孩子。

這樣的情況很常見，以致於被稱為聯合國穩定剛果民主共和國特派團（MONUSCO）的維和部隊採取一些措施，例如為被遺棄的聯合國士兵子女支付學費。

法新社採訪的婦女中沒有人說她們遭受過虐待。但有些人在14至15歲時就與維和人員有了關係，並說她們用性行為換取金錢或其他小禮物。

聯合國穩定剛果民主共和國特派團的行為守則嚴格禁止與兒童發生性關係，並禁止付費買春。

聯合國穩定剛果民主共和國特派團目前約有1萬6000名軍人。

法伊達生下薔斯之前已有6個孩子，她希望聯合國能夠支持她的女兒上大學，並幫助她找到工作。法伊達解釋，薔斯的生活在很多方面都比較困難。

法伊達說：「她（薔斯）不適應村裡的生活。」並指出，薔斯的皮膚白皙使她與眾不同。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2023 AFP