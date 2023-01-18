睽違3年半 中國放行漫威電影院線上映

（法新社北京18日電） 睽違3年半，漫威英雄電影終於再次獲得中國「首肯」，今年2月，「黑豹2：瓦干達萬歲」、「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」將在中國院線上映；過去幾年，中國從未解釋漫威電影被禁的原因。

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根據漫威影業的官方微博17日晚間發布，去年11月間已經全球上映的「黑豹2：瓦干達萬歲」，定檔於今年2月7日；漫威電影宇宙最新的作品「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」，將於2月17日與美國同步上映。

這是2019年以來，再次有漫威電影得以在中國上映。

自「蜘蛛人：離家日」在2019年7月於中國上映後，長達3年半的時間，漫威的英雄電影無法進入中國市場，其中包含首部以華人為主角的英雄電影「尚氣與十環傳奇」，以及由奪得奧斯卡最佳導演獎的華裔導演趙婷所執導的「永恆族」。

據報導，中國官方從未說明「禁播」的理由，但顯而易見的是，「這項禁令是在美中貿易戰局勢升溫之際開始的」。

報導指出，外國電影在中國放映受到配額限制，中國國家電影局可以審查內容並決定電影是否可以上映。過去漫威的母公司迪士尼曾經拒絕包含中國在內的多個國家，要求刪除同性關係敘述的內容。

報導提及，漫威官方微博同樣沒有說明這項轉變的理由。然而這項消息仍然引起了不少中國的漫威迷關注，除了期待正式上映之外，也希望過去3年半之間的多部作品也能在中國上映。

© 2023 AFP