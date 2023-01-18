越南國家主席辭職 專家稱不排除肇因政治內鬥

（法新社河內17日電） 越南在疫情期間弊案頻傳，國營媒體今天報導，國家主席阮春福已辭去各項職務並退休。專家分析，阮春福辭職為越南共產黨史上前所未見，此事除跟打貪有關，也可能涉及政治內鬥。

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越通社（VNA）報導，阮春福（Nguyen Xuan Phuc）是越南共產黨第13屆中央政治局委員、越共中央委員會委員、2021年至2026年任職越南國家主席、國防與安全委員會主席。

越共第13屆中央委員會今天召開會議，對阮春福辭去前述各項職務並退休進行審議，最後同意照案通過。

68歲的阮春福因抗疫有成受到讚揚後，在2021年4月晉陞名義上的國家元首。但越南在COVID-19疫情期間爆發兩起重大貪污案，迄今已有上百人遭到起訴與逮捕。

共產越南強調謹慎穩定，政壇更迭一般為精心安排，突然去職是極不尋常的舉動。越南經濟與戰略研究中心（VESS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）表示：「國家主席阮春福辭職在黨史上為前所未見之舉。」

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep，音譯）表示，阮春福辭職也可能涉及政治內鬥。

他告訴法新社：「這件事主要跟貪腐調查有關，但我們不能排除他的政治對手出於政治因素，也想把他拉下台的可能性。」

黎鴻協表示，阮春福的接班人選之一為現任公安部部長蘇林；他還說，國家主席換人可能不會對國家走向造成明顯後果。

他說：「越南政策是由（越共）中央政治局集體制定，所以我不認為他離開會導致重大轉變，或是政治體系出現任何問題。」

© 2023 AFP