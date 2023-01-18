逃稅指控獲判無罪 菲律賓記者：正義勝利

（法新社馬尼拉18日電） 曾獲諾貝爾和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）及她創辦的新聞網站Rappler，今獲法官裁定4項逃稅指控無罪。

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瑞薩2021年與俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）同獲諾貝爾和平獎殊榮；她同時也是Rappler負責人，這個新聞網站素以深度報導、嚴厲批評前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）殘暴掃蕩非法毒品政策而聞名。

瑞薩今天在裁決出爐後表示，「這項無罪結果不僅僅給Rappler，也是給每一個遭不公正指控的菲律賓人的」，她並形容這是正義與真理的勝利。

瑞薩逃稅罪名雖獲判無罪，但仍有其它3項刑事官司纏身，包括上訴2020年的網路誹謗定罪以及6年有期徒刑。

媒體倡議人士認為，瑞薩官司纏身是因為她勇於抨擊前總統杜特蒂、批評他發動一場奪走了數千條人命的毒品戰爭。

杜特蒂政府過去曾說，它們與瑞薩諸多案件均毫無干係。

現任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年9月以行政、司法部門權力分立為由，說他不會幹預瑞薩的案子。

© 2023 AFP