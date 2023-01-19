加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕 最高將面臨5年刑期

（法新社華盛頓18日電） 在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季莫夫今天在美國邁阿密遭到逮捕，另外5名關係人則在歐洲落網。

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現年40歲的列科季莫夫（Anatoly Legkodymov）是居住在中國深圳的俄羅斯人，他被指控涉嫌洗錢，因此戴着手銬腳鐐出現在邁阿密的法庭。法官認為他有潛逃之虞，因此拒絕他的保釋。

在邁阿密的法庭上，聯邦法官貝塞拉（Jacqueline Becerra）告訴身穿灰色襯衫和藍色短褲的列科季莫夫，如果罪名成立，將面臨最高5年刑期。

美國司法部指控他涉嫌轉移總計7億美元的非法資金，因此將他拘留。官員稱犯罪分子將此交易所作為毒品交易和出售竊取來的金融資訊的避風港。

巴黎官員表示，另外5名男子國籍主要是俄羅斯和烏克蘭，分別在西班牙、葡萄牙和賽普勒斯被捕，這是由法國當局領導的一項複雜突擊行動一環。

根據美國法院文件，列科季莫夫是在香港註冊的Bitzlato的創辦人和大股東，Bitzlato標榜他們對用戶的身分認證門檻極低。

© 2023 AFP