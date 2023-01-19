烏克蘭內政部長墜機喪生 政壇新星殞落

（法新社基輔18日電） 烏克蘭內政部長莫納斯提爾斯基（Denys Monastyrsky）今天在首都基輔外一起令人震驚的直升機墜毀事故中身亡，享年42歲。

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莫納斯提爾斯基過去是受過專業訓練的律師，他與其他8人搭乘的國家緊急救難服務直升機今天墜毀在烏克蘭首都附近一個衛星城鎮的幼稚園附近。

基輔市長、前重量級拳王克里契科（Vitali Klitschko）形容莫納斯提爾斯基是「年輕、創意十足的好人…向來積極主動支援捍衛我國國人的性命」。

克里契科在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）告訴法新社，莫納斯提爾斯基「是他家人的珍愛，是我們國家莫大的人才。這是烏克蘭的另一起悲劇」。

莫納斯提爾斯基2021年就任內政部長，是烏克蘭新興一代的政治人物，也是俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來位階最高的殉職官員。

與他一起葬身直升機殘骸的罹難者，還包括他的副手葉寧（Yevgeniy Yenin）以及其他內政部重要官員。

莫納斯提爾斯基從政前不僅教過法律，也當過執業律師。他2019年當選國會議員並於2年後，也就是俄國入侵烏克蘭之前的幾個月，獲任命取代醜聞纏身的阿瓦科夫（Arsen Avakov）、成為新的內政部長。

© 2023 AFP