紐西蘭總理阿爾登閃辭 任內善於應對危機

（法新社威靈頓19日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天以倦勤為由請辭拋出震撼彈。雖然阿爾登多次率國家度過危機，但與她就任時承諾「堅守積極不懈的態度」對照，卻略顯突兀。

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阿爾登2017年以政壇清新面孔之姿當選總理，第一任任內經歷堪稱紐西蘭史上最嚴重恐攻的基督城清真寺51死屠殺、21人罹難的火山爆發以及COVID-19疫情大流行。

當年阿爾登37歲之齡當選總理，成為自1856年以來紐西蘭最年輕的領袖，並成為全球進步派政客的指標。她所屬的紐西蘭工黨在2020年壓倒性勝選，她也成功連任，但目前支持度卻因政府信任度下滑、經濟惡化與保守派在野黨杯葛所累。

近幾個月來她所受壓力越來越明顯，月前還發生因麥克風未關，導致被人聽到她不經意稱在野政治人物「傲慢的蠢貨」的窘事。

現年42歲的阿爾登說：「這是我一生最充實的5年半，卻也挑戰不斷。」

「對我來說，時機已到。我知道這個職位的重要，但我也清楚自己不再有適任的動力，已沒有再做4年的能耐。就這麼簡單。」

2017年當時紐西蘭工黨聲勢低迷，但阿爾登接任黨魁僅3個月，就在2017年10月把工黨從勝選無望扭轉為執政黨。她接任黨魁前也只做4個多月副黨魁，自2008年以來一直是奧克蘭亞伯特山（Mount Albert）選區的國會議員，她當初以28歲之齡進入紐國眾議院時，就締造最年輕眾議員紀錄。

阿爾登就任總理僅18個月，2019年3月就發生一名白人至上主義的澳洲男子於紐西蘭基督城闖入一間正在做禮拜清真寺槍擊恐攻，造成51名穆斯林死難、40人受傷。

事發後阿爾登披上伊斯蘭頭巾，親自趕往慰問，與受害人家屬相擁哭泣，靈活的處理並展現悲天憫人讓基督徒出身、立場中間偏左的她贏得各國好評。

阿爾登又在不到一周內完成修法嚴格禁止私人擁有槍械、推動強制社群媒體巨擘們正視並處理線上仇恨言論，精準明快的作風也再次贏得掌聲。紐西蘭大眾在2020年10月紛紛把票投給工黨，讓她輕鬆贏得第2個3年總理任期。

綜觀阿爾登執政期間，她的政府成功遏止新冠疫情是一大亮點，藉由嚴格封城鎖國，紐西蘭疫情期間大多數時間仍保持正常生活。

阿爾登在紐西蘭北島偏鄉莫林斯維爾（Morrinsville）長大，後來搬往英國並在當地擔任公職。

阿爾登的父親是警察，家中信奉摩門教，但她卻認為正是摩門教讓家鄉一貧如洗，後來又因摩門教反對同性戀，她索性在20幾歲時脫離摩門教。

在取得傳播學位後，阿爾登先是在前總理克拉克（Helen Clark）的辦公室任職，後來到英國擔任當時首相布萊爾（Tony Blair）內閣的政策顧問。

阿爾登在紐西蘭人氣之高，一度興起所謂「賈辛達狂熱」（Jacinda-mania），許多人為她穿上印有政治標語的T恤，也紛紛仿效她大型女用手提包不離手的造型，坊間關於她的傳記類書刊不勝枚舉。

她2018年產下第一個孩子妮薇，使她成為現代史上繼前巴基斯坦總理碧娜芝布托（Benazir Bhutto）後，第2位任內懷孕產子的民選領袖。

當年9月底阿爾登把3個月大的女兒一同帶進聯合國大會會議廳，再度成為眾人焦點。她被拍到在會場親吻、逗弄愛女妮薇，男友蓋佛德（Clarke Gayford）也在一旁。

雖然危機處理出色，但阿爾登處理民生議題上開始遭詬病。紐澳當地的媒體指出，受疫情尤其防疫鎖國措施影響，紐西蘭2020年連續兩季經濟萎縮超過一成，是紐國11年來首現經濟衰退，當地也面臨嚴重住屋短缺和貧困兒童比率偏高問題。

© 2023 AFP