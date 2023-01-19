維修和訓練困難 美官員：暫不向烏提供艾布蘭戰車

（法新社華盛頓18日電） 美國五角大廈一名高階官員今天表示，美國目前不準備向烏克蘭提供先進的艾布蘭戰車（Abrams），原因是維修和訓練困難。

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烏克蘭一再極力爭取現代的西方戰車，以協助其對抗俄羅斯入侵，據報德國在是否提供這類援助方面，端視華府是否願意提供艾布蘭戰車而定。

當被問及美國是否將向烏克蘭提供艾布蘭戰車時，負責政策事務的美國國防部次長卡爾（Colin Kahl）告訴記者，「我想我們還沒到那一步」，儘管他並未完全排除未來改變立場的可能性。

卡爾說：「艾布蘭戰車是非常複雜的設備，價格高昂，很難訓練，它有一個噴射發動機，這不是一種最容易維護的系統。」

卡爾還提到，奧斯汀一直希望避免向烏克蘭提供「他們無法修復、無法維持，而且從長遠來看他們負擔不起，因為沒有幫助」的設備。

德國和美國媒體都說，除非華府做出類似決定，否則柏林不會同意向烏克蘭提供豹式（Leopard）戰車，不過盟邦已向基輔承諾，將提供其他多種裝甲車。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）14日宣布，將向烏克蘭提供挑戰者2型（Challenger 2）戰車，成為第一個承諾提供西方重型戰車給烏克蘭的國家。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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