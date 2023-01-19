英國BAFTA電影獎 西線無戰事入圍14項最風光

（法新社倫敦19日電） 德國反戰片「西線無戰事」今天獲得有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院（BAFTA）電影獎14項提名，與台灣導演李安的「卧虎藏龍」並列英國電影史上入圍最多獎項的外語片。

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德國導演愛德華貝爾格（Edward Berger）的「西線無戰事」（All Quiet on the Western Front）今天追平「卧虎藏龍」（Crouching Tiger, Hidden Dragon）2001年締造的14項提名紀錄。

「西線無戰事」入圍獎項包括最佳影片、最佳導演、最佳外語片、最佳改編劇本、最佳攝影等，德國男星阿爾布雷希特舒赫（Albrecht Schuch）將以本片角逐最佳男配角獎。

愛爾蘭黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」（The Banshees of Inisherin）與美國科幻電影「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）各獲10項提名。柯林法洛（Colin Farrell）以前者入圍最佳男主角，女星楊紫瓊以「媽的多重宇宙」入圍最佳女主角。

由巴茲魯曼（Baz Luhrmann）執導、改編貓王艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）生平故事的「貓王艾維斯」（Elvis）獲得9項提名，奧斯汀巴特勒（Austin Butler）以本片入圍最佳男主角。

古典音樂心理劇情片「TAR塔爾」（Tar）有5項提名，澳洲女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在片中飾演野心勃勃女性首席指揮家，入圍本屆最佳女主角。

另外，布蘭登費雪（Brendan Fraser）在電影「我的鯨魚老爸」（The Whale）當中，詮釋一名患有強迫性飲食失調症、體重250公斤的英文老師，入圍最佳男主角獎。

英國影藝學院主席馬占達（Krishnendu Majumdar）表示，這份入圍名單展現出當前作品的驚人廣度。

馬占達還說，他希望「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）和「貓王艾維斯」的成功票房，預示電影院經歷防疫封城後正在復蘇。

他告訴法新社：「人們上電影院很重要，這是我們文化的一環。」

英國影藝學院電影獎是英國電影界的年度盛事，經常被視為3月奧斯卡金像獎的前哨站，今年頒獎典禮將於2月19日在倫敦舉行。

© 2023 AFP