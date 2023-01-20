美國民謠搖滾老將大衛克羅斯比過世 享壽81歲

（法新社紐約19日電） 美國媒體今天報導，民謠搖滾老將大衛克羅斯比（David Crosby）過世，享壽81歲。他是1960年代和1970年代最具影響力的音樂先驅之一。

廣告 繼續瀏覽後續

大衛克羅斯比曾與伯茲合唱團（The Byrds，或譯飛鳥樂團）創造獨特的美國民謠搖滾風格。

他後來與史提爾斯（Stephen Stills）、納許（Graham Nash）及尼爾楊 （Neil Young）組成「克羅斯比、史提爾斯、納許與尼爾楊」（Crosby, Stills, Nash & Young），推出1960年代一些最着名的熱門歌曲，包括Ohio一曲是關於美國國民兵在肯特州立大學（Kent State University）殺害4名反戰抗議者事件，他們還翻唱那個時代的頌歌「胡士托」（Woodstock）。不過他嗑藥的習慣和經常暴躁的性格，成了整團解散的導火線，他晚年經常為此表示懊悔。

美國娛樂周刊「綜藝」（Variety）率先引述大衛克羅斯比的妻子丹斯（Jan Dance）說法報導，大衛克羅斯比「久病」後過世。美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）後來引述親近他的消息人士證實死訊。

丹斯聲明說：「雖然他不再陪伴我們身邊，他的慈愛和善良的靈魂將持續引導和激勵我們。他留下來的精神將透過他的傳奇音樂永存於世。」

「和平、愛與和諧，致所有認識大衛和他接觸過的人。我們會非常想念他。」

大衛克羅斯比多以另類的吉他調音、豐富的和聲、以及抽象的歌詞談到他的和平主義者激進主義、敢說真話和危險的生活聞名，曾兩度入主搖滾名人堂（Rock and Roll Hall of Fame），一生作品豐富。

在樂壇60年生涯中，這位站在反文化搖滾前線的歌手、吉他手和作曲家，創作大量動人的民謠和讓人熱血的搖滾樂。

© 2023 AFP