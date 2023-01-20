美最高院：未能查明憲法墮胎權意見草案外泄源頭

（法新社華盛頓19日電） 美國最高法院今天表示，8個月來偵訊過100名可能嫌疑人的調查行動，迄未查明去年憲法墮胎權意見草案驚人外泄的源頭。

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這項史無前例的外泄事件被最高法院稱為「院史上最嚴重的辜負信任行為之一」，揭露出最高法院計畫推翻1973年保障女性墮胎權的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）。

這起外泄事件發生在最高法院就裁決的最終決定作出宣布7周之前，引起支持和反對陣營活躍人士的震怒。當時雙方人馬都指稱，最高法院已向政治低頭。

上述100人經過訊問後，多數立即擺脫了嫌疑，其餘少數遭到審訊，包括與政治新聞網站Politico有明顯關係的法院官員。揭露外泄事件的就是這個網站。

調查行動當時排除了法院電腦系統遭到侵駭的可能性，不過仍發現，法院許多印表機的安全防護不足，可能在不留下任何紀錄的情況下進行列印。

在針對某些法院員工進行多次訊問後，院方表示，「調查人員至今無法依據佔有優勢的證據來認定將草案外泄的人」。

最高法院今天譴責，外泄是對該院公信力的打擊，「此事不僅是個受到誤導的企圖反對行為，還是對司法程序的一記重擊」。

前總統川普曾在自己創辦的社群網站Truth Social貼文，主張要Politico記者透露消息來源，否則就讓他們「鋃鐺入獄，直到招供為止」。

Politico報導，白宮當時在只有發給該網站的聲明中譴責川普這種言論，並表示，「新聞自由是美國民主的基石之一」。

白宮副發言人貝茨（Andrew Bates）在聲明中說：「主張惡劣濫權以壓制憲法保障的記者權利，是對法治的侮辱，也會破壞美國基本的價值觀念和傳統。」

© 2023 AFP