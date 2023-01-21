美示意烏克蘭 舍烏東堅守改至烏南反攻

（法新社德國拉姆施坦20日電） 美歐盟國今天在德國舉行國防首長會議討論加碼軍援烏克蘭，認為俄烏戰爭已到關鍵階段。俄國聲稱在烏東又有斬獲，美國示意基輔當局，不應執着於固守烏東巴赫姆特。

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德國仍不放行德制豹2主戰坦克，供烏軍用於春天反攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，烏軍「沒有別的，就是要西方制的主戰坦克」。

以美國為首的約50個盟國今天齊聚德國拉姆施坦空軍基地（Ramstein Air Base）開會，決定繼續軍援烏克蘭數十億美元，包含裝甲車、彈藥、火炮與防空系統等。但烏克蘭翹首以盼的豹2坦克，盟國仍無法達成軍援共識。

俄國入侵烏克蘭11個月以來仍佔領烏國約1/5土地，美方官員表示烏克蘭在戰場上面對俄軍仍是苦戰。

白宮一位不具名高層表示，基輔當局不該執着於不計代價固守巴赫姆特，應把握當前的機會之窗準備到戰線其他地方對俄軍發起大規模反攻。

這名官員表示，已打數月的巴赫姆特保衛戰如今對烏克蘭價值已不高，就算失守也不會對整個戰爭產生任何重大翻轉，烏克蘭該反過來把重點放在蓄積更精銳與重裝備的兵力，以便在南部發起反攻。

烏軍在失去周邊戰術要地下為守住巴赫姆特孤城，幾周以來傷亡不輕，還被迫從南部調動一些原本將用於反攻的兵力馳援巴赫姆特，戰場態勢陷入被動。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）表示，他確信烏克蘭很有可能發動一場重要的戰術甚至戰役層級的進攻，才能儘可能收復更多失土。

© 2023 AFP