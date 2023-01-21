銀行帳戶因制裁遭凍結 RT法國網宣布停業

（法新社巴黎21日電） 俄國國營媒體「今日俄羅斯」（RT）的法國分部RT法國網（RT France）負責人今天表示，由於該機構的銀行帳戶遭到凍結，因此將被迫停業。

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法新社報導，RT法國網執行長費多洛娃（Xenia Fedorova）在推特發布聲明稱，「經過長達5年的騷擾，（法國）當局終於實現他們的目標：關閉RT法國網。」

費多洛娃說，123名員工面臨1月無法領到薪資的窘境，並可能因帳戶凍結失去工作。凍結之舉是歐洲聯盟（EU）對俄羅斯最新制裁方案的一部分。

RT法國網的工會早在20日就表示，其法國的銀行帳戶遭到凍結。隔日俄國外交部一位匿名消息人士表示，「RT法國的帳戶被封鎖，這將導致在俄羅斯的法國媒體遭到報復。」

該名人士還說，這些報復措施「將被記住」；同時指控巴黎「恐怖威脅俄羅斯記者」。

法國財政部告訴法新社，RT法國網的資產遭到凍結，是遵照歐盟最近祭出的制裁措施，而非法國主動採取。

俄羅斯克里姆林宮於2022年2月派兵入侵烏克蘭後不久，歐盟就對俄羅斯媒體實施禁播令，且RT法國網的上訴早在去年7月就已被歐洲法院駁回。

© 2023 AFP