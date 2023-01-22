馬斯克改革推特 擬推價格更高無廣告訂閱方案

（法新社華盛頓21日電） 推特老闆馬斯克（ Elon Musk）今天發文宣布，將推出較少廣告的訂閱方案，其中包括無廣告版。這將是推特商業模式的一大轉變。

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馬斯克今天推文說：「推特廣告太頻繁，也太大。未來幾周，將採取行動解決這兩個問題。」

馬斯克還說，「將會有價格較高的訂閱方案，屆時將零廣告」。

馬斯克去年10月入主後，推特面臨重大經濟不確定性。

推特去年12月中推出付費訂閱服務以前，一向依賴精準投放廣告帶來營收。

不過到了最近，廣告對推特形成不確定性。馬斯克去年底裁汰推特7500名員工當中約半數，引發外界關切推特審查內容的人力恐缺乏，引發政府和廣告主憂心。

馬斯克強調他的戰略，是在大幅降低成本的同時創造營收。而新的藍勾勾（Twitter Blue）訂閱方案有助達成目標。推特提供用戶廣受歡迎藍勾勾標記，藉此收取費用。

根據推特的公司網頁，這項服務在美國推出，每月收費11美元（相當於新台幣333元）。蘋果（Apple）的iOS和谷歌（Google）的Android行動作業系統都可以取得。

網頁版訂閱費用則是每月8美元，或年費折扣後為84美元。

目前藍勾勾服務僅限於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、英國和日本等國。

© 2023 AFP