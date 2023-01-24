懸缺6年 拜登任命特納出任北韓人權特使

（法新社華盛頓23日電） 美國總統拜登今天任命特納出任北韓特使，聚焦人權議題以向北韓施壓。此一職位已懸缺6年時間，曾與北韓領導人金正恩舉行峰會的前總統川普整個任期都未遞補。

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法新社報導，特納（Julie Turner）是職業外交官，現任國務院人權局亞洲部門負責人，會說韓語。

特納人事案須聯邦參議院確認通過，但預料將不會遇到太多阻力。

美國的北韓人權特使被賦予大使級地位。這個職位是國會根據2004年一項立法授權，旨在對這個世界上最專制國家之一的北韓加強關注，不僅是安全議題，還有人權問題。

北韓特使一職自2017年1月以來一直懸缺，時任特使金恩（Robert King）隨前總統歐巴馬卸任而離開崗位。

川普的首任國務卿提勒森（Rex Tillerson）當時並未打算派任北韓特使新人選，而是想要以企業方式重整國務院人事，以強化特使職務功能。

後來繼任的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也沒填補此一職缺，當時川普正尋求與北韓領導人金正恩展開外交接觸；川普曾說，他與金正恩「墜入愛河」；兩國領導人舉行3次高峰會，緩和了緊張局勢，但未能達成持久協議。

如今，拜登在上任兩年多時敲定北韓特使人事案，他曾矢言要重新聚焦人權北韓議題。

拜登政府曾經提議與北韓展開較低層級的外交接觸，但北韓拒絕相關提議，並發動一連串火箭試射，包括射程可能涵蓋美國本土的洲際彈道飛彈。

國務院在最新的全球人權報告中提到，北韓侵犯人權行為普遍存在，包括嚴禁任何異議、公開處決和大規模監禁營區，囚犯在營區內被迫勞動和挨餓。（譯者：紀錦玲)

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