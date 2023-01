(法新社洛杉磯24日電) 第95屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉,以下5人將在美國時間3月12日的頒獎典禮角逐最佳女主角殊榮:

凱特布蘭琪(Cate Blanchett)/「TAR塔爾」(Tar)

安娜德哈瑪斯(Ana de Armas)/「金髮夢露」(Blonde)

安德麗亞瑞斯波羅格(Andrea Riseborough)/「致萊斯利」(To Leslie,暫譯)

蜜雪兒威廉絲(Michelle Williams)/「法貝爾曼」(The Fabelmans)

楊紫瓊/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

© 2023 AFP