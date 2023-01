(法新社洛杉磯24日電) 第95屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉,以下5位將在美國時間3月12日的頒獎典禮角逐最佳女配角殊榮:

安琪拉貝瑟(Angela Bassett)/「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)

周洪(Hong Chau)/「我的鯨魚老爸」(The Whale)

凱莉肯頓(Kerry Condon)/「伊尼舍林的女妖」(he Banshees of Inisherin)

潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

史蒂芬妮許(Stephanie Hsu)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

© 2023 AFP