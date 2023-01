(法新社洛杉磯24日電) 第95屆奧斯卡金像獎入圍名單今天揭曉,以下5位將在美國時間3月12日的頒獎典禮角逐最佳男配角殊榮:

布蘭頓葛利森(Brendan Gleeson)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

布萊恩泰瑞亨利(Brian Tyree Henry)/「攜步渡水橋」(Causeway,暫譯)

裘德赫希(Judd Hirsch)/「法貝爾曼」(The Fabelmans)

貝瑞柯根(Barry Keoghan)/「伊尼舍林的女妖」(The Banshees of Inisherin)

關繼威(Ke Huy Quan)/「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

© 2023 AFP