芬蘭首度鬆口 稱不得不考慮獨自申請加入北約

（法新社赫爾辛基24日電） 由於瑞典的反土耳其示威活動惹毛安卡拉，導致瑞典加入北約進程遭遇瓶頸，對此芬蘭今天首度鬆口表示，將被迫考慮在沒有瑞典的情況下獨自申請加入北約。

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法新社報導，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯共享長達1300公裡邊界的芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）今天告訴芬蘭國家廣播公司（YLE），「我們必須進行評估，以了解是否發生從長遠來看將阻礙瑞典繼續前進的狀況。」

不過他強調，「現在針對此事決定立場仍為時尚早」，目前看來，與瑞典聯合申請加入北約仍是「第一選擇」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天則告訴媒體記者，他「正與芬蘭當局聯絡，以釐清對方言論的真正意涵。」

哈維斯托後來又在記者會上澄清，稱他無意「揣測」芬蘭將單獨加入北約，「因為兩國似乎都在取得進展」，並強調雙方對聯合申請的承諾。

不過，他說，「當然，在我們內心深處，我們正考慮特定國家將被永久禁止加入（北約）的不同狀況。」

上周末，丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）獲准在土國駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經，此舉不僅惹毛安卡拉，也激怒世界各地的穆斯林國家。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨天對此回應，瑞典不應再指望土耳其會支持他們加入北約。瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約30個成員國全數批准。

© 2023 AFP