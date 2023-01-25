末日鐘調快10秒 距象徵世界毀滅的午夜僅剩90秒

（法新社華盛頓24日電） 原子能科學家今天將象徵性的「末日鍾」調到距午夜剩90秒，是史上最接近午夜的時刻，稱俄羅斯入侵烏克蘭加劇核戰、疾病和氣候波動的威脅，使人類面臨更大的滅亡風險。

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總部在芝加哥的非營利組織原子科學家公報（Bulletin of the Atomic Scientists）設立「末日鍾」（Doomsday Clock），顯示全球離世界末日有多近，2023年將「時間」調整至距離午夜只剩90秒，比過去3年快了10秒。

根據原子科學家公報形容，末日鍾「象徵着人類有多接近自我毀滅」。

新調撥的時間反映了俄羅斯入侵烏克蘭，重新燃起人們對核戰的恐懼。

原子科學家公報總裁兼執行長布朗生（Rachel Bronson）今天在華盛頓舉行的記者會表示：「俄羅斯幾乎不加掩飾地威脅要使用核武，提醒世界因意外、故意或誤判而導致衝突升級，是一種可怕的風險。衝突超過任何人控制的可能性仍然很高。」

前聯合國秘書長潘基文也呼籲世界各國領導人採取行動，因這個世界由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、極端天氣事件和「俄羅斯對烏克蘭的殘酷戰爭」而變得更加危險。

潘基文說：「領導人沒有理會2020年末日鐘的警告。我們都持續付出代價。2023年，為了我們所有人的利益，採取行動至關重要。」

© 2023 AFP