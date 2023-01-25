英國威廉王子發推文 恭賀阿爾登榮退

（法新社威靈頓25日電） 紐西蘭執政工黨黨魁希金斯（Chris Hipkins）今天正式宣誓就任總理，前任總理阿爾登（Jacinda Ardern）上周無預警宣布請辭。許多人在第一時間恭賀阿爾登榮退，包括英國王儲威廉王子（Prince William）。

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42歲的阿爾登上周宣布卸下總理職務，她說：「我能付出的所剩不多，已沒有再做4年的能耐。」

今天稍早，阿爾登最後一次以總理身分公開露面，離開國會大廈時，現場數百名群眾以掌聲相送。

她之後前往總督府（Government House），向英國國王查爾斯三世（King Charles III）在紐西蘭的代表、總督基羅（Cindy Kiro）遞交辭呈。

許多人在第一時間恭賀阿爾登榮退，包括英國王儲威廉王子（Prince William）。

威廉王子在官方推特（Twitter）帳號上發文說：「感謝阿爾登你多年來的友誼、領導和支持，尤其是在我祖母過世時。」

英國民謠歌手凱特史帝文斯（Yusuf "Cat" Stevens）也發文讚揚阿爾登，他在推特上說，阿爾登在2019年基督城（Christchurch）清真寺恐怖攻擊事件後，讓紐西蘭人團結在一起。凱特史帝文斯曾在相關的演唱會演出，悼念基督城攻擊事件51名罹難者。

© 2023 AFP