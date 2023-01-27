對烏克蘭軍援挑戰者2型戰車 英國預計3月底交付

（法新社倫敦26日電） 英國政府今天表示，交付「挑戰者2型」坦克給烏克蘭的目標期程是在3月底，預計下周開始訓練烏軍操作及維護這款戰車。英國首相蘇納克說：「一切都按計畫進行。」

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英國本月規畫提供14輛「挑戰者2型」（Challenger 2）坦克，成為第一個允諾向烏克蘭軍援重型突擊車輛的西方盟友。

德國與美國也拋下長期以來的疑慮，昨天先後宣布提供戰車。

蘇納克（Rishi Sunak）接受英國電台訪問時表示：「我們正與烏克蘭方面討論如何以最佳方式提供戰車，同時確保他們的軍隊獲得所需要的相關訓練。」

在此之前，主管國防採購事務的官員喬克（Alex Chalk）提出和德國政府類似的時間表，即於3月底提供戰車。

喬克向國會表示，英國將於「下周一」開始訓練烏克蘭軍人操作及維護挑戰者2型坦克，交付戰車的目標時間則在「3月底」。

喬克說，為烏克蘭提供軍事裝備，協助他們將俄羅斯軍隊趕出烏國領土，和「提供軍備讓他們捍衛固有事物同樣重要」。

德國在烏克蘭及許多歐洲盟友數周來施加的壓力下，總算同意向烏克蘭提供德制「豹2」（Leopard 2）坦克；美國隨後也宣布援助31輛美製「M1艾布蘭」（M1 Abrams）坦克。

© 2023 AFP