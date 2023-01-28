歐盟與中國在立陶宛和專利上爭端 WTO將介入調查

（法新社日內瓦27日電） 一位駐瑞士日內瓦的貿易官員今天表示，世界貿易組織（WTO）將指派專家，來審查歐洲聯盟（EU）對中國有關專利及對立陶宛實施貿易限制等議題提出的2件申訴。

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這位要求匿名的官員透露，派員調查的決定，是在世貿的爭端解決機構（Dispute Settlement Body, DSB）今天會議上做出。

中國是歐盟最大的貿易夥伴，但此刻世貿的爭端解決機制遭到嚴重削弱，因此這些案件將使世貿背負棘手挑戰。

布魯塞爾最先在1年前發起爭端解決行動，在與中方協商不成後，歐盟在2022年12月首度要求世貿成立專家小組介入這2起案件，但遭到中國否決。不過根據世貿規則，在此情況下，第2度要求實際上會自動獲准。

有關立陶宛的案件，是針對中國鑒於這一歐盟成員國與台灣強化關係，而自2021年底對立陶宛實行貿易限制。

歐盟指控北京對於中國與立陶宛的進出口貿易實施歧視性及脅迫性措施、且反對含有立陶宛內容的歐盟貨品外銷中國。

歐盟執行委員會（European Commission）曾表示，中國基於衛生理由禁止立陶宛的酒類、牛肉、乳品、木材、泥炭與小麥進口，並無正當性。北京則否認對立陶宛採取脅迫措施。

至於專利爭議一案，是針對中國法院在2020年8月裁決，禁止高科技專利的歐盟所有權人向歐盟法院尋求保護他們的智慧財產，布魯塞爾對此提出挑戰。

歐盟執委會2022年12月指出，「中國製造商請求這些禁訴令，是要施壓專利所有權人給他們更便宜管道來取得歐洲技術」。

透露消息的貿易官員表示，北京代表在今天會議上告訴世貿爭端解決機構，中國對於歐盟決定堅持要求專家小組介入感到遺憾，中方也會強力捍衛自身措施的合法性。

這名官員還說，包括美國、英國、瑞士、挪威、俄羅斯、印度和巴西等數個國家在會議上表示，它們保留以第三方身分參與解決爭端程序的權利。

世貿專家小組提交裁決可費時數年，且自2019年底以來，就這些裁決提出上訴變得更困難，因為經過美國多年不懈反對後，如同世貿最高法院的上訴機構（Appellate Body）已暫停運作。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）

© 2023 AFP