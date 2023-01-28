美國警察打死非裔男影片曝光 拜登籲抗議群眾維持和平

（法新社曼菲斯27日電） 美國田納西州曼菲斯市今天公布警察打死一名29歲非裔男子的驚悚畫面，從中可見他遭拳打腳踢時大喊媽媽求救，這起攻擊案已掀起抗議聲浪，官員擔憂可能會引發騷亂，總統拜登呼籲示威群眾維持和平。

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5名全是非裔的曼菲斯（Memphis）警察涉及毆打尼科爾斯（Tyre Nichols）致死，被控二級謀殺罪。尼科爾斯本月7日因疑似魯莽駕駛遭到攔檢，3天後在醫院不治。

警察隨身攝影機拍下的影片與街道監視器畫面顯示，一群警察逮捕尼科爾斯，試圖用電擊槍制伏他，並在他逃脫時追捕他。

後續畫面顯示，尼科爾斯大喊媽媽求救，在警察不斷拳打腳踢時在地上哀號。影片全長約1小時，部分片段只有聲音。

在一段極為驚悚的畫面中，警察對準尼科爾斯的臉部踢了幾腳，把他拉起身後，再朝他臉部揍了5拳。尼科爾斯跌倒在地時，這群警察又朝他臉部補了兩腳。

拜登說，這些畫面讓他「非常憤怒且深感痛心」，還說影片「讓人有理由感到憤慨」。

拜登再度呼籲抗議群眾維持和平，稱「伸張正義的人不應訴諸暴力或造成破壞」。

尼科爾斯的母親威爾斯（RowVaughn Wells）今天稍早在記者會上哀痛地呼籲群眾冷靜，同時譴責「痛打」她兒子一頓的警察。威爾斯對這群警察說：「你們做這件事，丟光了你們家人的臉。」

拜登與威爾斯談過話，稱她「顯然陷入巨大的傷痛」，他讚揚尼科爾斯的家人展現「勇氣與力量」，還有威爾斯「非常強烈呼籲」和平示威的發言。

尼科爾斯任職於聯邦快遞公司（FedEx），有一名4歲兒子，喜歡滑板運動與拍照，手臂上有他母親名字的刺青。

威爾斯在記者會上說：「我心碎了。身為媽媽，在孩子需要幫助求救時，我卻不在他身邊。你們懂我的感受嗎？」她說，她的兒子遭毆打時，離家大約只有80公尺。

威爾斯說：「我的兒子有美麗的靈魂。他是個好男孩。沒有人是完美的，但他幾乎無可挑剔。」

尼科爾斯遭毆打的影片釋出後，約50名抗議群眾聚集在曼菲斯市中心的烈士公園（Martyrs Park）示威，之後在遊行時封鎖一條主要道路，高喊「沒有正義，沒有和平」、「說出他的名字：尼科爾斯」。

紐約時報廣場（Times Square）約有100人聚集，他們喊着類似口號，高舉寫着「終止警察恐怖行為」的標語牌。

白宮表示，資深幕僚已向十多座城市的市長提供簡報，包括亞特蘭大、芝加哥、費城，如果出現抗議，將提供聯邦協助。

曼菲斯警察局長戴維斯（Cerelyn Davis）將這些影片與1991年非裔美國人金恩（Rodney King）遭毆打的畫面相比較。毆打金恩的警察於1992年獲判無罪，導致洛杉磯掀起持續數天的抗議活動，超過60人因此死亡。

尼科爾斯遭警察毆打致死案也令人想起2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的命案，佛洛伊德在明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察以膝蓋壓頸窒息而亡，過程同樣被拍了下來。

© 2023 AFP