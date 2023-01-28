非裔男遭警毆打致死影片釋出 美官員憂抗議恐掀騷亂

（法新社曼菲斯27日綜合外電報導）美國田納西州曼菲斯市今天公布警察打死一名29歲非裔男子的驚悚畫面，從中可見他遭拳打腳踢時大喊媽媽求救，這起攻擊案已掀起示威聲浪，官員擔憂抗議可能引發騷亂。

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5名全是非裔的曼菲斯（Memphis）警察涉及毆打尼科爾斯（Tyre Nichols）致死，被控二級謀殺罪。尼科爾斯本月7日因疑似魯莽駕駛遭到攔檢，3天後在醫院不治。

警察隨身攝影機拍下的影片與街道監視器畫面顯示，一群警察逮捕尼科爾斯，試圖用電擊槍制伏他，並在他逃脫時追捕他。

後續畫面顯示，尼科爾斯大喊媽媽求救，在警察不斷拳打腳踢時在地上哀號。影片全長約1小時，部分片段只有聲音。

在一段極為驚悚的畫面中，警察對準尼科爾斯的臉部踢了幾腳，把他拉起身後，再朝他臉部揍了5拳。尼科爾斯跌倒在地時，這群警察又朝他臉部補了兩腳。

尼科爾斯遭毆打的影片釋出後，約50名抗議群眾聚集在曼菲斯市中心的烈士公園（Martyrs Park）示威，之後在遊行時封鎖一條主要道路，高喊「沒有正義，沒有和平」、「說出他的名字：尼科爾斯」。

紐約時報廣場（Times Square）約有100人聚集，他們喊着類似口號，高舉寫着「終止警察恐怖行為」的標語牌。

白宮表示，資深幕僚已向十多座城市的市長提供簡報，包括亞特蘭大、芝加哥、費城，如果出現抗議，將提供聯邦協助。

© 2023 AFP